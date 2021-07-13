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    17:47, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Вопрос по созданию рейтинга между столичными детскими садами подняли в маслихате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос по составлению рейтинга между столичными государственными и частными детскими садами подняли на заседании маслихата постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почему у нас нет рейтинга между государственными и частными детскими садами? К примеру, какой детский сад работает по всем требованиям, в каком детском саде ведется правильная методологическая работа, где соблюдаются полностью меры безопасности, в каком учреждении высокий уровень питания?», - предложил секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов на заседании постоянной комиссии.

    По словам руководителя управления образования города Нур-Султана Шакарима Сейсенбай, нужен правильный подход касательно создания рейтинга между детскими садами.

    «Возникает вопрос - кто будет делать рейтинг. Если рейтинг будет делать управление образования, то также возникнет вопрос - насколько это будет адекватным. Рейтинг должен оцениваться со стороны родителей. Если рейтинг будет составлять сами родители, мы тогда должны подумать четкие критерии по этому вопросу», - пояснил Шакарим Сейсенбай.

    По данным руководителя управления образования, в столице насчитываются 28 993 детей дошкольного возраста, которые посещают детские сады. В государственные детские сады ходят 16 154, а частные детские сады посещают 12 839 детей.


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