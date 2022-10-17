Вопрос переименования СВМДА будет обсуждаться - Кайрат Сарыбай
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос переименования СВМДА будет обсуждаться дальше. Об этом сообщил генеральный Секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Кайрат Сарыбай ответил на вопрос, обсуждался ли во время прошедшего в Астане VI саммита СВМДА вопрос по переименованию организации.
«Ответ уже есть. Если посмотреть председательское заявление, там сказано, что в ходе дискуссии предлагаются различные названия этой организации. Я могу сказать, что одно из государств-членов выдвинуло предложение назвать новую организацию «Организация по взаимодействию и сотрудничеству в Азии» с тем, чтобы сохранить аббревиатуру CICA и OICA. Российская делегация высказала совершенно интересную идею. Поскольку мы очень много говорим о взаимосвязанности, они предложили название «Организация евразийского сотрудничества», - сообщил Кайрат Сарыбай во время пресс-конференции в СЦК.
По словам генсека СВМДА, государства-члены договорились о том, что вопрос названия будет обсуждаться дальше.
«Идеал Казахстана – создать такую систему глобальной безопасности, чтобы территория Казахстана могла быть покрыта гарантиями европейской и евроазиатской безопасности, с другой – иметь азиатское измерение безопасности, это СВМДА. Тогда ядро всей глобальной безопасности оказалось бы центре Евразии. Такие были разные идеи обсуждались», - добавил К. Сарыбай.
Также он высказал свое персональное мнение касательно переименования СВМДА.
«По мне, можно было бы оставить и действующее название. Потому что оно уже сформировалось, на слуху и узнаваемо. Поэтому, процесс выработки названия ожидает нас впереди», - заключил Кайрат Сарыбай.
С 12 по 13 октября в Астане состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.