Вопрос о строительстве водохранилищ в горных местностях не рассматривается — Минводы

Отвечая на вопросы журналистов, председатель Комитета отметил, что изменение климата наблюдается отчетливо. По прогнозам международных экспертов, к 2050 году глобальная температура может повыситься на 2-3 градуса.

— Вопрос таяния ледников и сбора воды на сегодняшний день не входит в прямую компетенцию нашего Министерства. Постоянный мониторинг ледников ведет «Казгидромет». С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций только при возникновении селевой опасности региональные департаменты МЧС с помощью вертолетов визуально оценивают состояние ледников. Мы считаем, что в настоящее время еще рано растапливать крупные ледники и создавать на этой основе большие водохранилища, — сказал А. Жаканбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Спикер остановился также на объемах потребления воды в Казахстане. По его словам, объем потребляемой ежегодно воды в стране составляет около 25 миллиардов кубометров. Из них 65% расходуются на орошаемые поля. Но в связи с износом инфраструктуры до 30-40% воды теряется.

В связи с этим в рамках стратегических документов, направленных на управление и развитие водного хозяйства, планируется отремонтировать 14,5 тыс. километров каналов. Наряду с этим, есть планы по строительству дополнительных водохранилищ. Эту работу планируется провести поэтапно до 2030 года. Финансироваться эти проекты будут из республиканского и местных бюджетов, а также из средств международных финансовых институтов.

Напомним, на Международной конференции «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз», прошедшей в апреле этого года в Самарканде, Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Центральной Азии температура растет в 2 раза быстрее, чем в среднем по миру.