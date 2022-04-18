Вопрос об изменении полномочий Елбасы на повестке дня не стоит – глава Минюста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос об отмене или изменении законодательства о Первом Президенте РК на повестке в Мажилисе Парламента РК не стоит. Об этом сообщил министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он подчеркнул огромную роль Нурсултана Назарбаева в становлении Казахстана как государства.

«Этому нужно отдавать должное. Об этом говорил и Глава государства. Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего. Поэтому, если говорить о законе о Первом Президенте, то право законодательной инициативы по Конституции в Казахстане принадлежит трем субъектам – Президенту, Правительству и депутатам Парламента», - сказал К. Мусин во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Необходимость изменения этого закона, в первую очередь, зависит от мнения казахстанского общества. Это мнение может быть реализовано через полномочия как депутатов Мажилиса, так и через полномочия других субъектов законодательной инициативы.

«Этот вопрос на повестке дня в Мажилисе не стоит», - заключил спикер.

Напомним, в начале февраля Парламент РК принял поправки в Конституционный закон, отменяющие пожизненное председательство Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

