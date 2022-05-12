12 Мая 2022 12:23

Вопрос о снижении пенсионного возраста казахстанцев - на повестке дня - вице-премьер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос по сокращению пенсионного возраста казахстанцев будет обсуждаться. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства Ералы Тугжанова спросили, планируют ли сократить пенсионный возраст казахстанцев, в том числе работников вредных производств, женщин.

«Вопрос будет обсуждаться. Вопрос непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит, в целом, о снижении. Поэтому реальная ситуация, о которой сейчас вы говорите, эту тему поднимают не только шахтеры. Сегодня поднимают этот вопрос и матери, имеющие детей-инвалидов. Поэтому будем обсуждать», - сказал журналистам Ералы Тугжанов.

Он напомнил, что Социальный кодекс планируют принять к концу года.

«Несколько обсуждений будут. Что касается женщин, сегодня фактически средний пенсионный возраст - на уровне 60-61 года. Поэтому тема стоит на повестке дня. Будем обсуждать», - уточнил Е. Тугжанов.

В Казахстане с 1 января 2022 года увеличился возраст выхода женщин на пенсию. Так, если в 2021 году женщины выходили на пенсию в 60 лет, то с 1 января этого года они выходят на пенсию только тогда, когда им будет 60 лет и 6 месяцев.

Для реализации изменения планируется довести пенсионный возраст женщин до 63 лет в течение 10 лет - с 2018 по 2027 годы. Мужчины выходят на пенсию в 63 года.

Накануне депутат Мажилиса Ерлан Смайлов предложил снизить пенсионный возраст работникам вредных и опасных производств с учетом подземного и горячего стажа или фиксировано до 55 лет.