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Вопрос о салюте 9 мая в Алматы пока не решен
5 Мая 2022 18:00

Вопрос о салюте 9 мая в Алматы пока не решен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель городского Совета ветеранов Алматы Ахан Бижанов сообщил на брифинге, что в честь Дня Победы в мегаполисе пройдут свыше 40 различных мероприятий, но вопрос организации салюта еще решается. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ахан Бижанов подчеркнул, что все мероприятия будут направлены на воспитание патриотизма и уважения к старшему поколению.

По словам спикера, в городе установлены более 40 билбордов с портретами героев войны, ролики на тему 9 Мая размещены на всех медиабордах и станциях метро. Изготовлено 20 тысяч лент «Жеңіс лентасы», которые раздадут горожанам в парках и ТРЦ.

Помимо праздничного оформления, районные акиматы проведут концерты для ветеранов и всех местных жителей.

В этом году будет организована акция «Батырларға тағзым», в рамках которой горожане пройдут по маршруту от центрального парка до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев по улице Гоголя для возложения цветов в память погибших героев Великой Отечественной войны. Основная программа начнется 9 мая в 09:30.

Ахан Бижанов также ответил на вопрос касательно организации праздничного салюта.

«По салюту отмечу, что этот вопрос в настоящее время решается соответствующими органами. Мы сообщим СМИ об этом дополнительно. Еще есть время. Давайте подождем. Там есть вопросы, связанные с безопасностью, финансовые и организационные моменты. С учетом всего этого мы придем к решению», - сказал он.

По словам спикера, ветеранам войны получат единовременные выплаты в размере 1 млн тенге. Кроме того, оказана единовременная социальная помощь ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ, и ветеранам боевых действий на территории других государств.

Сегодня в Алматы проживают 75 ветеранов войны.


Автор:
Корреспондент
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