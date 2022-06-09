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    Вопрос о роспуске нынешнего созыва Парламента не стоит – Минюст РК

    9 Июня 2022, 13:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нормы, определяющие новый порядок формирования палат Парламента РК, будут применяться, начиная с выборов депутатов Мажилиса восьмого созыва. Об этом заявила вице-министр юстиции РК Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, представители СМИ сейчас обращаются в ведомство с вопросом: «Будет ли распущен седьмой созыв Парламента после Конституционных реформ?»

    «Сейчас седьмой созыв работает. До конца первого полугодия 2026 года они продолжат свою работу. Сейчас не ставится вопрос о роспуске нынешнего седьмого созыва Парламента», - пояснила Алма Муканова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Мажилис Сенат Минюст Конституция Референдум
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