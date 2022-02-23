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Вопрос о признании независимости ДНР И ЛНР не стоит - МИД Армении

23 Февраля 2022 13:50
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Вопрос о признании независимости ДНР И ЛНР не стоит - МИД Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В повестке Армении не стоит вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской Республик. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» заявил пресс-секретарь МИД Республики Армении Ваан Унанян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Как передает «Арменпресс», в повестке Армении нет вопроса признания Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Мы, конечно же, хотим, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решились путем дипломатического диалога, переговоров, в соответствии с нормами и принципами международного права и Устава ООН. И мы надеемся, что будут предприняты все необходимые шаги для снижение напряженности и мирного урегулирования ситуации», - передает «Арменпресс ответ пресс-секретаря МИД РА Ваана Унаняна на вопрос, какова позиция Армении в отношении развития российско-украинских отношений.

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#Армения   #Россия   #Украина   #Мировые новости  
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Автор:

Азамат Альмаганбетов

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