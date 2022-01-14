Вопрос о платной вакцинации Pfizer не рассматривается - главный санврач Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова рассказала, планируется ли в городе платная вакцинация Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На самом деле по Pfizer Министерством здравоохранения рассматривался вопрос предоставления его на платной основе. Для этого велись переговоры с поставщиком и изготовителем данной вакцины, но на сегодня этот вопрос не стоит. В последнем постановлении главного госсанврача РК, а также в нашем постановлении сказано, что разрешается Pfizer ревакцинировать медицинских работников и лиц старше 60 лет. Вопрос о платной вакцинации Pfizer сейчас не стоит и не рассматривается», - ответила Карлыгаш Абдижаббарова.
Ранее главный санврач Алматы заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в городе резко ухудшилась, недельная заболеваемость на 100 тысяч населения увеличилась в 2,2 раза с 47,6 до 105,6 случаев. По ее словам, пик очередной волны КВИ ожидается в марте.
- Таксист помог вычислить мародера в Алматы
- Утильсбором должно заниматься государство - член общественного совета Актюбинской области
- Фейк: «Привитые против КВИ люди более уязвимы к мутации вируса, чем те, кто не получил вакцину»
- Сохранение стабильности в религиозной сфере требует от государства активных действий - эксперт
- Четырехлетняя девочка погибла в ходе беспорядков - аким Алматы навестил семью
- В столице приступили к ревакцинации пожилых людей препаратом Pfizer
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана