Вопрос о платной вакцинации Pfizer не рассматривается - главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова рассказала, планируется ли в городе платная вакцинация Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле по Pfizer Министерством здравоохранения рассматривался вопрос предоставления его на платной основе. Для этого велись переговоры с поставщиком и изготовителем данной вакцины, но на сегодня этот вопрос не стоит. В последнем постановлении главного госсанврача РК, а также в нашем постановлении сказано, что разрешается Pfizer ревакцинировать медицинских работников и лиц старше 60 лет. Вопрос о платной вакцинации Pfizer сейчас не стоит и не рассматривается», - ответила Карлыгаш Абдижаббарова.

Ранее главный санврач Алматы заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в городе резко ухудшилась, недельная заболеваемость на 100 тысяч населения увеличилась в 2,2 раза с 47,6 до 105,6 случаев. По ее словам, пик очередной волны КВИ ожидается в марте.