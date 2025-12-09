РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:17, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Вопрос нехватки медобъектов решат за три года в Туркестанской области

    В настоящее время в Туркестанской области есть потребность в 73 медицинских объектах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    — Мы составили конкретный план и планируем поэтапно решить эту проблему в течение трех лет, — сказал аким области Нуралхан Кушеров на брифинге в СЦК.

    Сегодня жителям региона услуги оказывают 219 медицинских учреждений, при этом особое внимание уделяется модернизации объектов в сельской местности.

    Как сообщил аким, в прошлом году в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Туркестанской области построили и ввели в эксплуатацию 49 новых объектов.

    — Только за текущий год за счет местного бюджета будет решен вопрос по 32 новым зданиям, — отметил Нуралхан Кушеров.

    Проводится капитальный ремонт в трех районных центральных больницах, а для повышения качества первичной помощи закупили 60 современных карет скорой помощи.

    Сейчас уровень материально-технического оснащения медорганизаций в области достиг 84,5%.

    Теги:
    Здравоохранение Туркестанская область Регионы Медицина
    Дамира Кеңесбай
    Автор
