Вопрос нехватки медобъектов решат за три года в Туркестанской области

— Мы составили конкретный план и планируем поэтапно решить эту проблему в течение трех лет, — сказал аким области Нуралхан Кушеров на брифинге в СЦК.

Сегодня жителям региона услуги оказывают 219 медицинских учреждений, при этом особое внимание уделяется модернизации объектов в сельской местности.

Как сообщил аким, в прошлом году в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Туркестанской области построили и ввели в эксплуатацию 49 новых объектов.

— Только за текущий год за счет местного бюджета будет решен вопрос по 32 новым зданиям, — отметил Нуралхан Кушеров.

Проводится капитальный ремонт в трех районных центральных больницах, а для повышения качества первичной помощи закупили 60 современных карет скорой помощи.

Сейчас уровень материально-технического оснащения медорганизаций в области достиг 84,5%.