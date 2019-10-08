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Вопрос качества питьевой воды в столице поднял  Президент РК

8 Октября 2019 14:17
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Вопрос качества питьевой воды в столице поднял  Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос качества питьевой воды в столице поднял Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Жителями города неоднократно поднимался вопрос качества питьевой воды. 20 сентября посредством социальных сетей горожане начали жаловаться на исходящий от воды неприятный запах. Но разъяснение со стороны столичного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг последовало лишь через неделю - 27 сентября. Почему быстро не реагируют? Согласовывают ответ что ли с кем-то?» - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил необходимость более оперативного решения проблем с питьевой водой в Нур-Султане.

«Но самое главное даже не в реагировании, а в решении данного вопроса. Это ведь тоже расходится с нашими словами, мы позиционируем нашу столицу одним образом, а вода в столице пахнет другим образом», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан,
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Серик Сабеков

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