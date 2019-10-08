Вопрос качества питьевой воды в столице поднял Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос качества питьевой воды в столице поднял Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жителями города неоднократно поднимался вопрос качества питьевой воды. 20 сентября посредством социальных сетей горожане начали жаловаться на исходящий от воды неприятный запах. Но разъяснение со стороны столичного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг последовало лишь через неделю - 27 сентября. Почему быстро не реагируют? Согласовывают ответ что ли с кем-то?» - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил необходимость более оперативного решения проблем с питьевой водой в Нур-Султане.

«Но самое главное даже не в реагировании, а в решении данного вопроса. Это ведь тоже расходится с нашими словами, мы позиционируем нашу столицу одним образом, а вода в столице пахнет другим образом», - заключил Касым-Жомарт Токаев.