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Вопрос формирования кадрового состава ЕЭК поднял Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
19 Мая 2020, 17:56
Вопрос формирования кадрового состава ЕЭК поднял Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета затронул вопрос формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создание ее (ЕЭК) в 2012 году было необходимым, но непростым решением. Ведь нашим странам пришлось делиться, а порой и полностью передавать суверенные функции и компетенции новому наднациональному органу. Очевидно, что и сегодня желание и возможность сторон передавать на наднациональные компетенции комиссии напрямую зависят от ее профессионализма, состоятельности и уверенности комиссии защитить интересы всех стран-участниц. Фундаментальным вопросом является доверие правительств, парламентов и самое главное, обществ. Критически важно понимание гражданами и бизнесом каждой страны того, что решения важных и насущных вопросов от таможенных пошлин до ветеринарной безопасности происходят с учетом их интересов», - сказал Президент РК в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в формате видеоконференцсвязи.

Глава государства отметил важность вопроса формирования кадрового состава ЕЭК.

«Как известно, договором о союзе предусмотрена равная представленность должностных лиц в комиссии, речь идет о директорах и замдиректорах департаментов. Однако отбор на занятие исполнительских должностей комиссии осуществляется с учетом долевого участия сторон, финансирования комиссии. Казахстан, как вы знаете, изначально выступал против такого подхода и по этому опросу неоднократно высказывался наш первый Президент Нурсултан Назарбаев. Тем не менее, в интересах подписания договора о союзе в свое время мы смягчили свою позицию, как бы уступили. Считаю, что квотирование, распределение сотрудников граждан наших стран по процентам не полезно для нашего общего дела. Как это принято во всех международных организациях, объем финансирования комиссии не должен служить основным критерием для формирования штата наднационального органа, поскольку он не обеспечивает соблюдение основных принципов функционирования ЕАЭС», - добавил Президент Казахстана.

«Если мы действительно хотим, чтобы ЕЭК воспринималась в качестве общего наднационального органа, следует предоставить равный доступ для работы в нем гражданам каждого из государств союза, базируясь, прежде всего, на профессиональных качествах сотрудников», - заявил К. Токаев.


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