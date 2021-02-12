Вопрос дорогого жилья в Петропавловске прокомментировал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На отчетной встрече с населением аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал тему повышения стоимости жилья в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что видит обсуждение этой темы в социальных сетях. По его словам, на повышение цены на жилье влияет несколько факторов.

«Надо учесть, что раньше в городе мало строили жилья, активное строительство ведется только последние три года. А спрос есть. Некоторые считают, что на рост цен влияет приобретение вторичного жилья для горожан, дома которых попали под снос. Мы эти данные проверили. В прошлом году в Петропавловске совершено 11 797 сделок по покупке жилья. Только 285 проведены акиматом города. Как видите, это всего лишь 2,4%, и на рынок недвижимости особо не должны были влиять», - сказал К.Аксакалов.

Аким области добавил, что принята новая программа реновации и пообещал, что будут принимать меры, чтобы избежать спекуляции на рынке жилья.

«Теперь горожане, чьи дома пойдут под снос, квартиры будут получать только в новостройках. Это должно повлиять на неоправданный рост цен на рынке вторичного жилья. Нам нужно смотреть и на перспективу. Для того чтобы жилье не дорожало, в городе надо строить много домов и привлекать больше стройкомпаний. Поэтому мы ведем переговоры с одним из крупных застройщиков страны «Базис-А». Делегация к нам приезжала, мы провели презентацию. Руководство компании выразило заинтересованность в строительстве коммерческого жилья и ряда социальных объектов», - сообщил К.Аксакалов.



