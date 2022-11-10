Вопрос держу на контроле - аким Алматы о закрытии цементного завода

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района прокомментировал вопрос о закрытии цементного завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из жителей района сообщил акиму, что завод проиграл все суды, но продолжает работать.

«Как я и обещал, мы двигаемся по этому вопросу. Со стороны завода подана апелляция в Верховный суд на действия судебных исполнителей. Поэтому, к сожалению, пока мы все судебные процессы не пройдем, ничего сделать не сможем. Вопрос по данному заводу я держу на контроле», - ответил Ерболат Досаев.

Ранее алматинцы просили акима города закрыть цементный завод, расположенный близко к их домам. Жильцы заявили, что девять лет боролись с цементным заводом, выиграли шесть судов, но несмотря на это, завод продолжает работать.