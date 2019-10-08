Вопрос аварийного состояния столичной ЖД больницы поднял Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял проблему аварийного состояния Центральной ЖД больницы Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельного внимания заслуживает аварийное состояние Центральной ЖД больницы. Капитальный ремонт здания не делали 60 лет. При этом больница обслуживает один из самых густо населенных районов столицы. В Сарыаркинском районе проживает порядка 400 тысяч человек», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

Глава государства поочередно попросил прокомментировать ситуацию акима Сарыаркинского района Ергали Егемберды, министра здравоохранения Елжана Биртанова и акима столицы Алтая Кульгинова.

«Как сказал Алтай Сейдирович (Кульгинов – авт.), уже выделено 12 га земли, проект ГЧП, 159 дачных участков на этой территории. В этом году выделено 150 млн тенге, на следующий год запланировано еще 800 млн тенге, чтобы снести 159 дач. И на второе полугодие следующего года параллельно будет идти проектирование этой больницы», - сказал Е. Егемберды.

В свою очередь, Е. Биртанов сослался в этом вопросе на акимат.

«Средства на капитальный ремонт у нас выделяются в рамках трансфертов общего характера и они уже местными исполнительными органами распределяются между объектами, в зависимости от потребности. Это работа МИО. Из республиканского бюджета мы планируем только, если есть необходимость сейсмоусиления или реконструкции. Износ больницы уже превышает стандарты, необходимо заново ее строить с учетом межународных стандартов», - отметил министр.

«Поэтому принято решение взамен этой больницы и перинатального центра, который также поблизости находится, на новом участке построить новую больницу. Строительство планируется начать в следующем году и завершить в 2023 году. Вместе с тем, есть вопросы по данному объекту, мы проверяем сейчас санитарное состояние, по итогам экспертизы будет принято решение в срочном порядке», - добавил Е. Биртанов.

А. Кульгинов признал существование проблемы.

«На самом деле проблема имеется, 40% оборудования изношено. Больница не ремонтировалась, поэтому сейчас ее ремонтировать уже нецелесообразно, надо строить новую», - отметил он.

Глава государства выслушав ответы, озвучил свое поручение по данному вопросу.

«Я поручаю Правительству и акиму заняться этой проблемой. Неудобно. В центре Евразии больница не ремонтировалась 60 лет», - заключил Глава государства.

фото.. Elorda.info