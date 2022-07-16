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Вооруженный мужчина разъезжал на «Лексусе» по столице
16 Июля 2022 11:11

Вооруженный мужчина разъезжал на «Лексусе» по столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане полицейские задержали водителя с пистолетом, передает МИА «Казинформ».

«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-преступление» сотрудниками столичной полиции остановлена автомашина «Lexus RX 350». При проверке документов установлено, что 28-летний водитель в апреле этого года был осужден по ст. 346 ч.1 УК РК за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения сроком на 6 месяцев, и отбывал наказание в колонии-поселении. В ходе дальнейшего осмотра автомашины, в салоне между бардачком и коробкой передач обнаружен пистолет марки «Оса». Полицейскими пистолет изъят. По результатам судебно-баллистической экспертизы оружие пригодно к стрельбе», - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

По данным ведомства, проводится досудебное расследование по статье по статье 287 ч.2 УК РК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Подозреваемый находится под стражей.


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