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    15:32, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам - Президент

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства высоко оценил уровень подготовленности задействованных во время стратегических командно-штабных военных учений «Батыл тойтарыс – 2023» подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Сегодня в мировой системе обороны происходят масштабные изменения. Все большее распространение получают современные методы и приемы ведения боевых действий, в особенности гибридные виды войн. Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер. Поэтому Вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам. Это главное требование для современной профессиональной армии. У нас только одна Родина – Казахстан! Обеспечение безопасности и защита нашей страны, земли и граждан – наш общий священный долг», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По мнению Главы государства, наша армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи.

    «Для этого принципиально важно оснастить ее высокотехнологичным вооружением и качественной военной техникой, в полной мере обеспечить боеприпасами. В своем недавнем Послании я поставил приоритетную задачу – создать цикл производства с высокой долей локализации. Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие – все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране. В целом, оборонно-промышленный комплекс должен обеспечивать надежный фундамент боеспособности нашей армии», – подчеркнул Президент.


    Как отметил Касым-Жомарт Токаев, главными факторами эффективности Вооруженных сил являются боевая выучка и моральный дух офицеров и личного состава.

    «Предъявляются повышенные требования к подготовке войск и профессионализму командиров. Поэтому в условиях современного боя подразделениям следует быть готовыми действовать автономно, в отрыве от основных сил. Командиры и начальники должны быть решительными, проявлять разумную инициативу, творчески подходить к решению поставленных задач, воплощать в себе образец мужества, стойкости и верности присяге, быть безупречным примером для подражания. Сила армии – в дисциплине! И здесь роль командиров первостепенна. Необходимо поддерживать высокий уровень подготовки, слаженность и строгий порядок в Вооруженных силах. Каждый солдат должен в совершенстве владеть вверенными ему оружием и техникой, умело применять их в бою, проявлять решительность, мужество и отвагу», – подытожил Президент.


    В ходе военных учений «Батыл тойтарыс-2023» была проведена проверка готовности органов государственного и военного управления к выполнению оборонительной операции. Принятые в штабах на всех уровнях решения реализованы войсками в полном объеме.

    В учениях были задействованы 8 тысяч военнослужащих и 600 единиц вооружения и военной техники.


    Теги:
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