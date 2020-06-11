Вооруженные палками мужчины устроили драку в Туркестанской области: есть пострадавшие
ЖЕТЫСАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области несколько мужчин, вооружившись палками, устроили драку на пахотной земле. Пять человек находятся в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
29 мая в Жетысайский районный отдел полиции Туркестанской области поступило сообщение о том, что на пахотной земле возле одного из аулов между гражданами происходит драка. Полицейские, оперативно выехавшие на место происшествия, выяснили, что потасовка между людьми произошла из-за воды для орошения.
Данный факт зарегистрировали по статье «Хулиганство» УК РК.
«После драки вышеуказанных лиц за помощью к врачам обратились 12 человек. В данное время для определения тяжести полученных жителями телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно данным Жетысайской районной больницы, пять пострадавших находятся на лечении, остальным оказали первую медицинскую помощь и отправили домой», - уточнили в полиции.
В ходе расследования стражи порядка задержали двух граждан, причастных к драке, и водворили в ИВС. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование для установления всех участников и виновников произошедшего. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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