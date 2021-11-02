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    20:29, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Вооруженные ножом мужчины прыгали по крышам авто в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вооруженные молодые люди прыгали по крышам автомобилей в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В одном из жилых массивов Алматы задержаны хулиганы, которые прыгали по крышам автомобилей, вооружившись ножами.

    По данным департамента полиции, инцидент произошел в микрорайоне Акбулак.

    Трое молодых людей забрались на автомашину и стали на ней прыгать. Когда мужчинам сделали замечание, они достали ножи. Завязалась драка.

    «Один из хулиганов задержан полицейскими «по горячим следам». 19-летний ранее судимый за тяжкое преступление злоумышленник находился в состоянии опьянения: он не понимал, где находится и что произошло. При осмотре места преступления полицейские обнаружили три ножа и приобщили их к материалам дела», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Детали нового вида развлечения молодежи предметно разберут полицейские в ходе начавшегося расследования.



    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Видео Общество Алматы Правоохранительные органы
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