Вооруженные ножом мужчины прыгали по крышам авто в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вооруженные молодые люди прыгали по крышам автомобилей в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В одном из жилых массивов Алматы задержаны хулиганы, которые прыгали по крышам автомобилей, вооружившись ножами.

По данным департамента полиции, инцидент произошел в микрорайоне Акбулак.

Трое молодых людей забрались на автомашину и стали на ней прыгать. Когда мужчинам сделали замечание, они достали ножи. Завязалась драка.

«Один из хулиганов задержан полицейскими «по горячим следам». 19-летний ранее судимый за тяжкое преступление злоумышленник находился в состоянии опьянения: он не понимал, где находится и что произошло. При осмотре места преступления полицейские обнаружили три ножа и приобщили их к материалам дела», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Детали нового вида развлечения молодежи предметно разберут полицейские в ходе начавшегося расследования.



