11 Июля 2022 00:11

Вооруженного мужчину задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стрельба произошла в микрорайоне Дарабоз Алатауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, где неизвестный мужчина прогуливался с оружием, сняли на видео жители одного из жилого комплекса. В описании говорится, что стрельба произошла в ЖК «Алатау сити».

Заместитель начальника департамента полиции Рустам Абдрахманов сообщил, что вооружённый мужчина задержан. Исследование обстоятельств поручено сотрудникам ОП при УП Алатауского района.

В департаменте полиции города Алматы сообщили подробности.

«Около 22.00 часов на пульт «102» поступило сообщение о вооруженном мужчине, который произвел два выстрела. Прибывшими сотрудниками полиции фигурант был обезврежен и задержан. По предварительным данным, на этот шаг мужчина решился в результате семейной ссоры. По данному факту начато досудебное расследование», - говорится в сообщении пресс-службы ДП г.Алматы.



