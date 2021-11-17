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Вооруженное разбойное нападение на игровой клуб совершено в Алматинской области

17 Ноября 2021 22:43
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Вооруженное разбойное нападение на игровой клуб совершено в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области быстро установили и задержали вооруженных пистолетом и обрезом грабителей, похитивших из игрового клуба более миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сообщается, что вооруженное разбойное нападение совершенно 15 ноября около 04:00 часов в игровом клубе города Жаркента. Преступники были вооружены обрезом и пистолетом, из которого, с целью запугивания был произведен один выстрел вверх. Этот момент попал в камеру видеонаблюдения.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа информацию подтвердила. В ходе осмотра на месте преступления обнаружена стреляная гильза диаметром 9 мм. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 192 ч. 2 п. 1, 4 УК РК.

В результате целого ряда комплексных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам УКП ДП Алматинской области и оперативникам ОКП Панфиловского РОП, удалось установить и задержать в разных местах города Алматы: в гостинице, на съемной квартире и на улице, трех подозреваемых, оказавшихся жителями Жаркента. При задержании у 20-летнего подозреваемого изъяты половина похищенных денег и пистолет. Часть суммы изъята у 22-летнего второго подозреваемого и их 23-летнего сообщника.

«Все задержанные, изобличенные доказательствами, дали признательные показания, пояснив, что остальные деньги ими были потрачены на развлечения. Действия злоумышленников запечатлены видеокамерами. Все трое фигурантов, согласно ст. 128 УПК РК, водворены в ИВС, до решения вопроса об избрании меры пресечения. Иная информация, согласно ст. 201 УПК РК не разглашается», - пояснила заместитель начальника СУ ДП Алматинской области полковник полиции Самал Аргынгазинова.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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