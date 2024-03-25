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    00:20, 25 Март 2024 | GMT +6

    Вооруженные люди ворвались в участок полиции в Ереване

    Вооруженные люди ворвались в участок полиции в Ереване
    Фото: Нарек Галстян/ ТАСС

    Вооруженные люди ворвались в участок полиции, расположенный в административном районе Нор-Норк в Ереване, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Дополнительные силы полиции, машины скорой помощи и экстренных служб, бойцы сил спецназначения полиции Армении выезжали на место происшествия. Территория участка была оцеплена.

    Корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что один из неизвестных держал в руках предмет, похожий на гранату. Он показался в дверях с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и снова скрылся в здании.

    Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян подтвердил эту информацию. По его словам, двое из трех ворвавшихся в полицейский участок ранены в результате взрыва их гранаты.

    — Нападавших было трое, двое из них были ранены в результате взрыва своей же гранаты. Один еще остается в участке. Принимаются меры, чтобы его обезвредить, — сказал он.

    Никто из полицейских, по предварительным данным, не пострадал в результате нападения.

    Позже силы спецназа Службы нацбезопасности Армении задержали нападавшего.

    Теги:
    Армения Полицейские полиция Мировые новости Нападение
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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