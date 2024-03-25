Вооруженные люди ворвались в участок полиции в Ереване

Вооруженные люди ворвались в участок полиции, расположенный в административном районе Нор-Норк в Ереване, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Дополнительные силы полиции, машины скорой помощи и экстренных служб, бойцы сил спецназначения полиции Армении выезжали на место происшествия. Территория участка была оцеплена.

Корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что один из неизвестных держал в руках предмет, похожий на гранату. Он показался в дверях с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и снова скрылся в здании.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян подтвердил эту информацию. По его словам, двое из трех ворвавшихся в полицейский участок ранены в результате взрыва их гранаты.

— Нападавших было трое, двое из них были ранены в результате взрыва своей же гранаты. Один еще остается в участке. Принимаются меры, чтобы его обезвредить, — сказал он.

Никто из полицейских, по предварительным данным, не пострадал в результате нападения.

Позже силы спецназа Службы нацбезопасности Армении задержали нападавшего.