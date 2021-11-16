Вооруженная троица грабила жителей Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Вооруженные мужчины совершали разбойные нападения на жителей Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 6, 7 и 9 ноября в дежурную часть Карасайского РУП обратились трое жителей района с заявлениями о совершенных на них вооруженных нападениях в ночное время. Во всех эпизодах фигурировали трое молодых людей в медицинских масках, кепках и капюшонах, вооруженные пистолетом и кнопочным ножом с выбрасывающимся лезвием.

Злоумышленники, угрожая и применяя насилие, отобрали у пострадавших дорогостоящие сотовые телефоны стоимостью от 330 000 до 840 000 тенге. Передвигались они на автомашине «Honda» серебристого цвета.

В результате активной оперативно-розыскной работы ОКП Карасайского РУП и УКП ДП Алматинской области парни были задержаны в городе Алматы. Ими оказались ранее судимые за грабежи, разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и угон. У подозреваемых были изъяты, нож, пистолет, маски, два похищенных телефона (третий телефон они успели продать, ведется его розыск). Как оказалось, передвигалась преступная троица на арендованном авто.

Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по ст. 192 ч. 2 п. 1,4 УК РК (Вооруженный разбой, совершенный группой лиц). Следственный судья всем троим фигурантам, с учетом их криминального опыта, на период досудебного расследования санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, не разглашается.