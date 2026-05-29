В ООН оценили потенциал Казахстана как центра цифровой торговли

Секретарь Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) Анна Жубан-Бре в интервью телеканалу Silk Way на полях ЕЭФ рассказала о цифровизации международной торговли, транспортных коридорах и роли Казахстана как будущего цифрового хаба, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Какие впечатления у вас остались от форума?

— Мне удалось принять участие в двух сессиях — по смарт-контрактам и транспортной тематике. Что особенно понравилось — это сочетание взглядов государства, международных организаций и бизнеса.

Все правовые механизмы, которые разрабатываются ЮНСИТРАЛ и внедряются странами, в конечном итоге создаются для общества, для бизнеса, для повышения инвестиционной привлекательности и безопасности международной торговли.

Именно это делает форум особенно ценным — здесь объединяются государственные решения и практический опыт бизнеса, который использует эти инструменты в реальной экономике.

— Регион Евразии активно движется в сторону цифровой интеграции. Какие правовые барьеры сегодня остаются основным препятствием для международного транспорта?

— Мы видим стремительное развитие транспортных коридоров и интеграционных решений. Однако пока отсутствует единая универсальная правовая база. Именно над этим сейчас работает ЮНСИТРАЛ — над созданием глобальных стандартов, которые позволят обеспечить совместимость различных региональных систем.

Очень важно, чтобы цифровые решения были взаимосвязаны между регионами, потому что торговля не ограничивается только одним направлением. Она соединяет Азию, Центральную Азию, Европу и другие части мира.

Именно поэтому мы разработали новую Конвенцию ООН о транспортных документах. Она позволит использовать единые электронные транспортные документы в разных регионах мира и обеспечит эффективную мультимодальную торговлю.

— Какие изменения в сфере цифровой торговли вы считаете сегодня наиболее трансформирующими для мировой экономики?

— В первую очередь, это цифровизация всех этапов торговли. ЮНСИТРАЛ начал работать над электронными коммуникациями и электронной коммерцией еще около 30 лет назад. Сегодня мы видим, насколько дальновидными оказались эти решения.

Сейчас активно развиваются электронные транспортные документы, цифровая идентификация, автоматизированные и смарт-контракты, электронные передаваемые записи. Все это становится основой современной международной торговли и глобальных цепочек поставок.

— Казахстан позиционирует себя как региональный логистический хаб. Что может усилить эту роль страны?

— На основе того, что я увидела, Казахстан действительно открыт международной и цифровой торговле. И это может стать ключевым преимуществом страны. Важно не только развивать региональные связи, но и выстраивать цифровую связанность с другими регионами мира. Именно это способно превратить Казахстан в полноценный международный цифровой хаб.

Для этого необходимо активно внедрять глобальные стандарты и участвовать в разработке новых международных решений. Я хотела бы пригласить Казахстан к более активному участию в формировании будущих механизмов международной торговли и применении документов ЮНСИТРАЛ.

Ранее сообщалось, что в Астану для участия в Евразийском экономическом форуме прибыли президенты стран ЕАЭС.

Также с государственным визитом в столице Казахстана находится Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели 28 мая переговоры в узком составе, в ходе которых Президент РК предложил провести форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России 20 августа в Омске. В ходе переговоров в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев заявил, что объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Россией в ближайшее время может превысить 30 млрд долларов, более 170 совместных проектов на 53 млрд долларов реализуют Казахстан и Россия.