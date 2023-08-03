«Волшебное зеркало» обнаружили во время раскопок в Израиле

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - «Волшебное зеркало», относящееся к византийскому периоду, было обнаружено на этой неделе подростком во время раскопок, проводимых Израильским управлением древностей в древнем городище Уша на севере Израиля. Находке где-то полторы тысячи лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TPS.

17-летняя Авив Вейцман из Кирьят-Моцкина стала одной из 500 учащихся, принявших участие в недельном «Курсе выживания», который включал в себя 90-километровый переход и участие в раскопках археологических памятников по всему Израилю.

На месте раскопок Авив заметила необычный черепок глиняной посуды, выглядывающий из-под земли между стенами здания. Она подобрала его и отнесла осколок доктору Эйнат Амбар-Армон, директору Северного образовательного центра Израильского управления древностей, который признал находку пластиной «волшебного зеркала».

«Фрагмент является частью «волшебного зеркала» византийского периода, IV–VI веков нашей эры», - заявил Навит Попович, куратор античного периода Управления древностей.

«В середину плиты было помещено стеклянное зеркало для защиты от сглаза, — пояснил Попович. - Идея заключалась в том, что злой дух, например, демон, заглянувший в зеркало, увидит собственное отражение, и это защитит владельца зеркала. Подобные зеркальные пластины находили в прошлом в качестве погребальных даров в гробницах, чтобы защитить умерших в их путешествии в загробный мир».

Уша, национальный парк, расположенный в Западной Галилее недалеко от Назарета, был местом, где Синедрион, высший судебный совет мудрецов-раввинов, заседал в течение коротких периодов времени после разрушения римлянами Второго Храма. Здесь жило несколько выдающихся раввинов.

Эли Эскосидо, директор Управления древностей, рассказал, что школьники также нашли глиняные кувшины, монеты, украшенные фрагменты камня и даже водопровод.

«Ученик, обнаруживший находку в ходе раскопок, никогда не забудет этот опыт. Нет лучшего способа приобщить молодежь к истории страны и ее наследию», - добавляет Эскосидо.

Напомним, в древнем кургане на востоке Казахстана обнаружили останки женщины, бронзовую лягушку и 180 асыков. А в Великобритании во время летних каникул 13-летний мальчик нашел зуб, который, как полагают, принадлежал гигантской доисторической акуле.