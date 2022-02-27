Волонтеры столичной АНК очистили от снега дворы пожилых людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня волонтеры столичной АНК вышли на традиционный субботник по очистке от снега дворов домов пожилых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В настоящее время идет активная работа по очистке города от снега. В этой связи особенно актуальной становится проблема расчистки дворов от снега людей, нуждающихся в помощи, в том числе одиноких и пожилых. Субботник прошел в преддверии празднования Дня благодарности. Представители столичной Ассамблеи с утра выехали по адресам жителей столицы.

«Я живу одна в этом доме. Поэтому пожилым людям, как мы, трудно очистить дворы домов от толстого слоя снега. Хочу поблагодарить волонтеров, которые очистили мой двор от снега и выражаю искреннюю благодарность городской Ассамблее, которая каждый год традиционно организовывает такие акции», - сказала жительница города Вера Федоровна.

«Достаточно посмотреть на добрые дела молодых людей, что радуется сердце. День благодарности дарит тепло нашему сердцу, мы благодарны, что нам помогли, не забыв о нас. Выражаю искреннюю благодарность организаторам и всему казахскому народу», - поблагодарила за помощь астанчанка Фаргиза Гаинулина.

Для перевозки волонтеров, прибывших на очистку от снега, был выделен специальный транспорт, который обеспечен необходимым оборудованием. Благотворительные акции будут продолжены.