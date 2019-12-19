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Волонтеры со всего Казахстана собрались в Алматы

19 Декабря 2019 01:01
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Волонтеры со всего Казахстана собрались в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Республиканский слет волонтеров с участием активистов, организаторов добровольных групп со всего Казахстана прошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие было приурочено к завершению Года молодежи и старту Года волонтеров. В течение трех дней проводились мастер-классы от лидеров молодежных движений, тренинги, семинары и пленарные сессии. В ходе мероприятия также были награждены лучшие волонтеры Казахстан.

«Подготовка была очень длительной. Но ожидание того стоило. Слет волонтеров помог сплотить нашу команду еще сильнее. Мы очень рады, что ребята приехали, провели с нами эти дни. Приятно получать отзывы о проделанной работе. Десятки сообщений с благодарностями, отметками в социальных сетях мы получаем до сих пор. Очень надеемся, что такой слет пройдет еще не один раз. И это станет нашей доброй традицией», - отметила одна из организаторов Камила Зейналова.

Отметим, недавно 10 декабря в городе Нур-Султане состоялась церемония закрытия Года молодежи и старта Года волонтеров с участием Президента РК.

В ходе своего выступления Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к молодежи и отметил, что государство будет поддерживать их во всех начинаниях.

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Ключевые слова: Алматы, Молодежь, Год молодежи,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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