Волонтеры раздали казахстанские флажки жителям Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 1500 государственных флажков было роздано жителям Кокшетау ко Дню Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в отделе культуры и развития языков города Кокшетау, в рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан волонтерами областного центра была проведена акция раздачи государственных флажков горожанам.

«Четырьмя группами волонтеров в общей сложности было роздано более 1500 флажков», - отметили в ведомстве.

Волонтеры раздавали символику посетителям и продавцам торговых центров «Kokshe Market», а также кокшетауцам и гостям города на вокзале, в таксопарке «Такси Алем», в автобусах, на улицах и площадях Кокшетау.