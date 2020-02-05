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Волонтеры отремонтируют дом в Туркестанской области

5 Февраля 2020 18:26
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Волонтеры отремонтируют дом в Туркестанской области

АБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Келесском районе Туркестанской области в рамках проекта «Қамқорлық» проводится активная работа по оказанию помощи малообеспеченным семьям. С жителями района, оказавшимися в сложной жизненной ситуацией, встретился аким района, председатель районного филиала партии «Nur Otan» Акментай Есбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

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В селе Ораз ата аким района посетил семью Жанат Жанабаевой. Дом, где вместе с ней проживают дочь и пожилая мама, нуждается в капитальном ремонте. Поддержать семью вызвались волонтеры, которые уже приступили к ремонту дома и крыши, а местный акимат поможет с трудоустройством дочерей.

Кроме того, в этом селе районный аким посетил многодетную семью Омаралиевых, воспитывающих 5-х детей. Семье помогут с оформлением документов для получения адресной социальной помощи в новом формате, а главу семьи трудоустроят в ближайшее время.

Вместе с тем, во время личного приема жительница населенного пункта Керегетас, мать 9-х детей Гульбахар Алпысбаева обратилась к акиму района за помощью уложить щебень перед ее домом. Акментай Есбаев поручил акиму сельского округа оказать всестороннюю помощь многодетной семье.


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Ключевые слова: Туркестанская область, волонтёрство,
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