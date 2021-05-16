Волонтеры очистили парк ветеранов от мусора в Талдыкоргане

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» Дворца школьников города Талдыкорган организовали плоггинг по очистке от мусора территории в Парке ветеранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходило в рамках акции «Чистые парки» республиканского проекта «Kieli tabigat», направленного на экологическое просвещение и повышение уровня экологического сознания и культуры среди молодежи.

Цель мероприятия - воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе.

«В акции приняла участие активная молодежь районов Алматинской области. Мы теперь в течение года будем работать по этому экопроекту. На удивление в Парке ветеранов было не много мусора, собрали порядка 20 пакетов. Хочу отметить, что члены нашей организации всегда готовы принять участие в добрых делах и внести свой вклад в процветание нашей страны. Уверены, что наши сознательные потомки станут лидерами и приведут нашу страну к светлому будущему», - отметила координатор единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» по Алматинской области Меруерт Кулшанова.

Акция «Чистые парки» в рамках республиканского экологического месячника «Kieli tabigat» организована по инициативе Министерства информации и общественного развития совместно с акиматами, республиканской детско-юношеской организацией «Жас Ұлан», их региональными филиалами, эковолонтерами и молодежными активистами.