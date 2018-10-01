Волонтеры из США будут обучать английскому детей в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ- В Туркестанскую область прибыли волонтеры из США, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Такая информация появилась на странице областного филиала партии «Нур Отан» в Инстаграм.

Волонтёры будут в течение 2 месяцев обучать детей, проживающих в селе Тасарык Толебийского района и в селе Таукент Сузакского района, английскому языку. В этом году партия «Нур Отан» запустила проект «English for zhastar», в рамках которого добровольцы, а также носители английского языка из числа студентов из США, Великобритании будут направлены в сельские школы Казахстана, для того, чтобы создавать языковую среду и преподавать язык сельским школьникам.

К примеру, волонтеры Марко Перез и Кэтрин Элиот прошли трёхуровневый отбор, чтобы преподавать в Казахстане. Они будут проводить внеклассные мероприятия за пределами школьной учебной программы и помогать учащимся свободно владеть английским.



