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Волонтеры из США будут обучать английскому детей в Туркестанской области

2 Октября 2018 08:40 288
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Волонтеры из США будут обучать английскому детей в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ- В Туркестанскую область прибыли волонтеры из США, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Такая информация появилась на странице областного филиала партии «Нур Отан» в Инстаграм

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Волонтёры будут в течение 2 месяцев обучать детей, проживающих в селе Тасарык Толебийского района и в селе Таукент Сузакского района, английскому языку. В этом году партия «Нур Отан» запустила проект «English for zhastar», в рамках которого добровольцы, а также носители английского языка из числа студентов из США, Великобритании будут направлены в сельские школы Казахстана, для того, чтобы создавать языковую среду и преподавать язык сельским школьникам.

К примеру, волонтеры Марко Перез и Кэтрин Элиот прошли трёхуровневый отбор, чтобы преподавать в Казахстане. Они будут проводить внеклассные мероприятия за пределами школьной учебной программы и помогать учащимся свободно владеть английским.

 


Волонтеры из США будут обучать английскому детей в Туркестанской области 

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Ключевые слова: Образование, Туркестанская область,
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Автор:

Сайра Амантаева

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