Волонтеры АНК ВКО состязались в национальных играх разных этносов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Празднование Наурыз мейрамы всегда сопровождалось большими народными гуляниями, национальными играми на силу, выносливость, смекалку, быстроту реакции. К сожалению, массовые празднования запрещены из-за пандемии коронавируса, поэтому волонтеры Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области решили встретить праздник весеннего обновления небольшими спортивными состязаниями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В областном Доме дружбы – центре общественного согласия организовали национальные игры этносов, проживающих на территории Восточного Казахстана. Волонтеры АНК ВКО разделились на две команды, чтобы прочувствовать весь национальный колорит и принять участие в эстафетах казахского, русского, татарского, белорусского народов.

– Спортивные состязания входят в комплексные мероприятия по празднованию Наурыза. Мы хотим, чтобы молодежь знала, какие национальные игры существуют у этносов, проживающих в нашей области, чтобы они не забывали о традициях древности. Ведь Наурыз - это символ торжества любви, плодородия и единства, – подчеркнул заместитель директора Дома дружбы – центра общественного согласия Равиль Юнусов.

Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана ВКО в ходе игр не только укрепили свое здоровье, но и весело провели время. Ребята играли в асыки, участвовали в казахской национальной игре «Котермек», в русской эстафете с бегом в мешках и бросанием колец на колышки, в татарской эстафете с ходьбой на чурках, соревновались в перетягивании каната, гиревом спорте, играли в шахматы.

– В праздник Наурыз от зимней спячки пробуждается природа, приходит тепло. И раньше считалось, что чем веселее будет праздник, тем щедрее будет к людям природа. Думаю, сегодня наш праздник был тому подтверждением. Мы так весело и увлекательно встретили весну, а в соревнованиях победила дружба. 22 марта у меня день рождения, поэтому целых два повода для праздника, будем дома с семьей готовить национальные блюда, – рассказал волонтер АНК ВКО Азат Бейбутулы.

В завершение дня национальных игр волонтеры получили от областного Дома дружбы небольшие подарки.



