Волонтеры Алматы помогают в расчистке здания сгоревшего акимата

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается работа по расчистке здания городского акимата после пожара. Сегодня с уборкой пришли помочь волонтеры города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава общественного движения HAQ Тогжан Кожалиева отметила, что в уборке задействовано более 150 волонтеров из разных организаций. Акция продолжится один день.

«Задействованы волонтеры из «Красного Полумесяца», «Академии шахмат Жансаи Абдумалик», «Lider.kz», общественного движения HAQ, группы «Наркостоп», молодежного крыла Jas Otan, Лиги волонтеров, а также каскадеры и неравнодушные граждане Алматы. Все они записывались заранее, у нас есть список. Они пришли добровольно, хотят внести свой вклад в восстановление города. Это в основном молодежь. Это очень радует. Мы убираем третий этаж здания акимата. Также расчищаем территорию здания», - говорит она.

По ее словам, основной посыл - показать, что наша сила в единстве.

«Мы хотим помочь нашей стране, нашему любимому городу», - добавила Тогжан Кожалиева.

13 января сообщалось, что в городе начата работа по расчистке здания акимата после пожара. В работе задействованы 660 человек. Поврежденная мебель, оргтехника, мусор будут собраны и вывезены на полигоны для утилизации.









Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в сгоревшем здании городского акимата и показали, как выглядит объект снаружи и изнутри.

Руководитель управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев сообщил, что здание акимата наиболее подвержено разрушению и поэтому здесь будет стопроцентное восстановление. Он заявил, что расчистка здания займет 2-3 дня, а затем начнется техобследование. На это уйдет около 10 дней. После этого специалисты займутся разработкой проектно-сметной документации по восстановлению здания.