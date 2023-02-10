Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Волонтеры Алматинской области собирают гуманитарную помощь для Турции

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Февраля 2023, 00:01
Волонтеры Алматинской области собирают гуманитарную помощь для Турции

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Молодежный ресурсный центр Алматинской области при координаций Министерства информации и общественного развития объявляет о сборе гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гуманитарная помощь собирается по адресу: город Конаев, улица Конаева 7/5, прием с 09:00 до 18:00 (Молодежный ресурсный центр Алматинской области). По всем вопросам можно обращаться по номеру: +7 707 802 62 02.

Что необходимо:

- Одеяла, спальные мешки.

- Термосы, ручные фонари, портативные зарядные устройства - power bank.

- Памперсы, средства личной и женской гигиены.

- Зимняя одежда (для взрослых и детей, важно - вещи должны быть новыми), пальто-куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие вещи.

Также гуманитарная помощь собирается во всех городах республиканского значения и областных центрах в офисах региональных фронт-офисов волонтеров «Birgemiz» и будет транспортирована в Национальную волонтерскую сеть для передачи в посольство Турции в Республике Казахстан.


Алматинская область   Благотворительность   Турция   Волонтёрство   Землетрясение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане