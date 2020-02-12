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Волонтерство стало выражением высшей степени патриотизма - Касым-Жомарт Токаев

12 Февраля 2020 11:33
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Волонтерство стало выражением высшей степени патриотизма - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности волонтерского движения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Волонтерство стало выражением высшей степени патриотизма, подкрепленного конкретными делами. Все, кто здесь находится, вы – патриоты нашего государства. Любовь к родине – это не громкие лозунги и пустые декларации. Это ежедневный труд, в том числе на благо нашего народа добрыми делами, по зову души», - сказал Касым-Жомарт Токаев при запуске республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz.

По словам Главы государства, это ежедневный труд.

«Это состояние души, это обширные знания, высокая культура поведения, что вы демонстрируете своей культурой и поведением ежедневно. Я вас очень уважаю за это», - отметил Глава государства.

«В то же время надо понимать, что люди, которые позволять себе врываться в чужие дома, заниматься мародерством, и при этом выкрикивать псевдопатриотические лозунги, это конечно не патриоты. Это люди, которые преступили закон, то есть, преступники, криминальные элементы. Поэтому они должны отвечать перед всем обществом и перед государством по всей строгости закона», - добавил Президент.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Волонтёрство,
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Азамат Сыздыкбаев

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