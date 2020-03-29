Волонтерство приносит удовольствие, когда видишь счастливые глаза - представитель партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Волонтеры «Nur Otan» в рамках единой республиканской акции #Biz birgemiz продолжают оказывать помощь в виде продуктов питания многодетным матерям, одиноким пенсионерам и малоимущим семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член партии Динара Сапакова на своей странице в Facebook рассказала, как она весь день колесила по столице и раздавала продукты питания.

«Мне выпала большая честь стать волонтёром партии «Nur Otan». Дело в том, что периодически возникает потребность в людях с личными авто. С раннего утра ребята с МК «Jas Otan» упаковывают коробки и пакеты с продовольствием, к обеду начинается развозка. Продукты заносила и оставляла у двери. Хозяйки встречали с улыбкой и приглашали на чай, но рисковать нельзя, поэтому ближе чем на 2-3 метра к двери квартиры не подходишь. Больше всего радуются дети, прыгают и веселятся за спинами мам, думая, что гости останутся поиграть, ведь никто не выходит из дома (мне попали многодетные мамы). Волонтерство приносит такое удовольствие, когда видишь счастливые глаза даже незнакомых тебе людей. Но больше всего хочу сказать всем неравнодушным, кто спонсирует и предоставляет продукты. Поклон родителям, которым вырастили ребят, что без сна и отдыха готовы помогать людям в сложный период», - пишет она.

Динара Сапакова поблагодарила своего напарника за помощь с тяжелыми коробками и заявила, что во всех регионах страны партия «Nur Otan» и МК «Jas Otan» оказывают поддержку.

«Более 15 тысяч семей получили помощь. Больше всего обидно, когда под обязательными отчетными видео (иначе люди не доверяют) кто-то начинает писать PR! Кто-то, укрывшись дома и сидя в мягком кресле. Но это не популизм, а реальная помощь. Имён никто не называет. И, судя по всему происходящему, в этот период партийцы голову в песок не прячут. Поэтому #МыВместе и мы сила! Люди, давайте быть добрее друг к другу, не делиться на расы, своих и чужих. Если ты молод и полон сил, идя в магазин, узнай у пожилого соседа, а может быть ему что-то нужно. Помогите и тем, кому кажется на первый взгляд ничего не нужно. Создайте радость для людей и тогда гормон счастья будет зашкаливать, организм начнет самовосстанавливаться, а вирус - отступать. Ведь любовь и сострадание творят чудеса! Берегите себя. И пожалуйста, оставайтесь дома!», - заключила волонтёр.