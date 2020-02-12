Волонтерство должно стать нашей традицией – Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Волонтерство – это, прежде всего, признак цивилизованности и ответственности нашего государства. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественной церемонии запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Волонтерское движение, это не очередная кампания, это надо объяснить народу. Волонтерство для страны, для общества - честная работа. Волонтерство должно стать нашей традицией. Энергия волонтеров должна вдохновлять каждого гражданина. Я верю, что все наши регионы не останутся в стороне от этой работы. Это, прежде всего, признак цивилизованности и ответственности нашего государства», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства добавил, что волонтерское движение должно стать частью рабочей культуры государственных и частных компаний, а также открывать возможности для создания социальных лифтов.
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