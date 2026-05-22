Волонтерское движение в Казахстане: как государство намерено усилить защиту добровольцев

В Казахстане волонтерское движение постепенно превращается не только в форму социальной активности, но и в важный стратегический ресурс страны. За последние годы число волонтеров увеличилось с 50 000 до 300 000 человек, передает агентство Kazinform.

Волонтеры активно участвуют в самых разных направлениях — от ликвидации чрезвычайных ситуаций до экологических проектов. В связи с этим на государственном уровне сегодня пересматриваются вопросы укрепления правового статуса волонтеров и обеспечения их безопасности.

На сегодняшний день в стране действует более 800 волонтерских организаций. Национальные и региональные фронт-офисы, созданные с 2020 года, а также платформа «Qazvolonteer.kz» стали ключевыми институтами, объединяющими добровольцев. Однако в соответствии с действующим Законом «О волонтерской деятельности» 2016 года многие вопросы, касающиеся трудового стажа и социальных гарантий волонтеров, до сих пор остаются открытыми.

Фото: из личного архива Дархана Куатова

Законодательная реформа: новые механизмы поддержки волонтеров

Как показывают аналитические работы, проводимые государственными органами, в рамках Дорожной карты развития волонтерства на 2024–2026 годы определен ряд важных направлений совершенствования законодательства. Об этом сообщили в ответе Министерства труда и социальной защиты населения РК на официальный запрос.

— В настоящее время существует необходимость внедрения социальных гарантий для волонтеров в части компенсации вреда, причиненного их жизни и здоровью при осуществлении волонтерской деятельности. В этой связи рассматриваются вопросы расширения учета волонтерского стажа при поступлении на государственную и гражданскую службу, а также страхования жизни и здоровья волонтеров, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций и поиске пропавших людей. Эти меры будут отражены в новой Концепции развития волонтерского движения до 2030 года, — отметили в ведомстве.

Согласно данным министерства, вопрос приравнивания волонтерского опыта к трудовому стажу поднимался и ранее. Однако международные организации (МОТ, ООН) рассматривают волонтерство как форму безвозмездного труда, поэтому в Казахстане признано более целесообразным не включать его напрямую в трудовой стаж, а использовать как дополнительное преимущество при поступлении на государственную службу или в образовательные учреждения.

Безопасность и страхование — ключевой приоритет

Особенно актуальным остается вопрос защиты жизни и здоровья волонтеров, работающих в условиях чрезвычайных ситуаций. Например, во время паводков вклад добровольцев был значительным, однако многие из них работали без специальной подготовки и медицинского сопровождения.

В этой связи депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Николай Арсютин отмечает, что ситуацию усложняет отсутствие в действующих правовых нормах обязательных механизмов страхования.

— В действующем законодательстве отсутствует требование об обязательном страховании волонтеров. Вопрос обеспечения их безопасности через страхование может рассматриваться только в рамках гражданско-правового договора между волонтером и принимающей организацией. Однако такая мера носит добровольный характер и на практике применяется не всегда, — сказал он.

Кроме того, вопросы безопасности волонтеров и правового признания их труда в период чрезвычайных ситуаций поднимают и региональные активисты. Руководитель молодежного центра Байтерекского района Западно-Казахстанской области Дархан Куатов поделился трудностями, с которыми столкнулись добровольцы во время паводков 2024 года.

— Во время паводка в Уральске от нашего университета вышли около 600 волонтеров. Они работали в две смены без остановки: возводили дамбы, сортировали гуманитарную помощь, а также, заходя по колено в ледяную воду на территории зоопарка, работали в опасных зонах. Да, мы проходили онлайн-курсы и старались следить за безопасностью, но рядом с нами не было ни медсестры, ни даже аптечки первой помощи. Поэтому считаю, что в будущем при выполнении таких опасных работ рядом с волонтерами обязательно должны находиться врачи и представители правоохранительных органов, — отметил он.

Также Дархан Куатов считает правильным учитывать волонтерскую деятельность в трудовом стаже.

— Многие наши волонтеры не устраиваются на официальную работу, а искренне занимаются этим делом. Они не работают ради денег или наград. Однако если государство официально закрепит учет волонтерской деятельности как трудового опыта, это станет большой поддержкой для добровольцев, — добавил он.

Какая поддержка оказывается волонтерам?

В международной практике волонтерство чаще всего рассматривается как форма безвозмездного труда и напрямую не включается в трудовой стаж. Тем не менее в Казахстане сейчас разрабатываются иные меры стимулирования.

В частности:

учет волонтерского опыта как дополнительного критерия при поступлении в высшие учебные заведения и колледжи;

введение для студентов специального академического курса «Служение обществу»;

открытие факультативов по волонтерству для школьников;

расширение механизма учета волонтерского стажа при поступлении на государственную и гражданскую службу.

По словам С. Жумангарина, для упрощения и систематизации этого процесса планируется внедрение цифрового паспорта волонтера.

— В этой связи был изучен международный опыт. В Австралии и США используется система «Skills Passport», в странах Европейского союза — программа «Erasmus+», в Российской Федерации — платформа «Dobro.ru», а в Великобритании — цифровая система «Volunteer Passport». Данная новация позволит точно учитывать весь вклад волонтера, — отметил он в ответе на депутатский запрос.

Ориентир на будущее: Концепция-2030

В настоящее время по поручению Главы государства разрабатывается новая Концепция развития волонтерства до 2030 года. В ней будут отражены конкретные механизмы социальной поддержки волонтеров, гарантии безопасности, а также вопросы расширения практики награждения медалью «Шапагат».

Благодаря системной государственной поддержке уже достигнуты значительные результаты. По поручению Президента с 2020 года ежегодно вручается международная премия «Волонтер года», которой удостоены 297 лучших добровольцев из Казахстана и зарубежных стран (Азербайджан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Россия). Кроме того, в рамках Программы добровольцев ООН 17 соотечественников получили международный опыт, работая в различных структурах ООН.

