Волонтерское движение приобретает особую популярность среди жамбылской молодежи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе наградили волонтеров, оказавших активное содействие органам правопорядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в честь Дня Независимости глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Жанат Сулейменов торжественно поздравил с праздником и вручил благодарственные письма и памятные подарки студентам-волонтерам.

Молодым помощникам с активной гражданской позицией, участвующим в мероприятиях органов внутренних дел профилактической направленности в этот день было уделено особое внимание.

«Необходимо отметить, что волонтерское движение в системе органов внутренних дел приобретает особую популярность среди молодежи области. Их вклад в профилактику правонарушений, недопущение преступлений, а также в разъяснительной работе среди населения по недопущению распространения коронавирусной инфекции неоценим и важен. Надеюсь, что данная работа будет продолжена. Спасибо за вашу устойчивую гражданскую позицию и участие в жизни общества в целом»,- сказал в своем выступлении Жанат Сулейменов.

Дополнительно были поощрены активисты города Тараза и Жамбылской области. Так, Жанат Сулейменов отдельно поблагодарил общественных деятелей, которые в течение года активно участвовали в жизни города и сообщали обо всех противоправных действиях, очевидцами которых они стали.

«Я рада принимать участие в жизни своего города, быть полезной и нужной обществу. Мне небезразлично, что происходит за окном, и я призываю всех к нетерпимости нарушений закона. Благодарю сотрудников полиции за то, что всегда вовремя реагируют на жалобы граждан», - отметила активист и представитель общественности Жанна Мамашева.