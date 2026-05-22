Волонтеров привлекут к раздаче мяса в Курбан айт в Кызылорде

В регионе ведется подготовка мест для забоя скота, обучение мясников и специалистов, проводящих обряд жертвоприношения, формирование групп волонтеров, а также организация мероприятий в различных форматах.

Представительство Духовного управления мусульман Казахстана по Кызылординской области планирует в праздничные дни проводить благотворительные акции, духовно-культурные мероприятия, объединяющие религию и традиции, соревнования по национальным играм, а также раздавать детям праздничные подарки.

— Обряд жертвоприношения будет организован с соблюдением санитарных требований и проведен в специально отведенных местах в соответствии с нормами шариата. Также предусмотрена возможность совершить жертвоприношение через онлайн-платформу qurban.muftyat.kz. Мясо жертвенных животных волонтеры мечетей доставят нуждающимся семьям. Для желающих провести обряд дома и передать часть мяса нуждающимся через мечети по области определены специальные пункты приема мяса, — говорится в сообщении представительства.

Места для жертвоприношения определены во всех районах области, кроме Сырдарьинского, а также в Кызылорде.

Во время религиозного праздника возрастает риск распространения особо опасных инфекций, массовых пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний. В связи с этим специалисты напомнили о необходимости строгого соблюдения санитарных требований в местах забоя и продажи мяса.

— Для этого у таких объектов должны быть соответствующие ветеринарные документы, отходы после забоя должны своевременно вывозиться, а мясники обеспечиваться специальной одеждой и средствами личной гигиены. Также должны быть предусмотрены холодильники для хранения мяса, — сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Ерлан Узакбаев.

По шариату и в результате научных исследований месяц Зуль-хиджа 1447 года по хиджре начался 18 мая. День Арафа приходится на 26 мая, а 27 мая станет первым днем праздника Курбан айт. Праздничный айт намаз начнется в этот день в 06:00 утра.

Обряд жертвоприношения начнется после айт намаза и продлится до захода солнца третьего дня праздника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы на дни Курбан айта будут организованы 12 специальных площадок для жертвоприношения.