Волонтеров чествовали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане прошла церемония закрытия Года волонтера с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В мероприятии, прошедшем в онлайн-режиме, участвовали аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, заместитель акима области Сакен Калкаманов и волонтеры региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Умирзак Шукеев выразил признательность и поблагодарил волонтеров за оказываемую помощь и добрые дела.

Выступая перед Главой государства от имени волонтеров Туркестанского региона, Олжас Мамыр рассказал о работе волонтеров во время ЧС в Арыси и наводнения в Мактааральском районе. Он отметил, что чрезвычайные обстоятельства помогли приобрести новый опыт. Олжас Мамыр предложил провести учебно-тренировочные мероприятия, которые научат волонтеров грамотно вести себя при чрезвычайных ситуациях.

На церемонии закрытия Года волонтера руководство Туркестанской области наградило Айдану Есиркеп премией в номинации «Жомарт жүрек». Председатель Туркестанского областного филиала «Лиги волонтеров Казахстана» работает почти с 900 волонтерами. Во время чрезвычайной ситуации в городе Арыси они совместно с оперативной группой сформировали более тысячи отрядов оперативных волонтеров.

Волонтеры оказывали первую помощь населению, собирали документы, эвакуировали пострадавших и обеспечивали их продуктами питания. Волонтеры региона помогали пострадавшим во время наводнения в Мактааральском районе, а в период пандемии раздавали медицинские маски и проводили разъяснительную работу по мерам профилактики.

Стоит отметить, в Туркестанской области на сегодняшний день насчитывается более 10 тысяч волонтеров. Волонтеры работают по 7 отраслевым направлениям: «Bilim», «Qamqor», «Umit», «Sabaqtastyq», «Taza Álem» и «Saulyq». Помимо этого, в регионе реализуют проект «Асыл мұра» для привлечения волонтеров к работе по сохранению духовного, культурно-исторического наследия.

Напомним, сегодня в городе Нур-Султане подвели итоги Года волонтера в Казахстане.

В официальной церемонии закрытия Года волонтера принял участие Глава государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.