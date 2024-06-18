Волонтеры предотвратили нерациональное использование более 7 млрд тенге - Антикор

Антикоррупционные волонтеры предотвратили нерациональное использование более 7 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Антикор.

- Проект «Антикоррупционное волонтерство», запущенный в августе прошлого года, объединил в свои ряды более 2,7 тыс. активистов. Благодаря их усилиям предотвращены риски завышения цен на товары и услуги на сумму более 7 млрд тенге. Например, после вмешательства волонтёра, акимат города Уральска отменил закупку оборудования для видеоконференцсвязи на сумму 45 млн тенге, так как рыночная стоимость аналогичного оборудования составляет около 4 млн тенге, - говорится в сообщении.

Волонтерами Шымкента выявлен факт дублирования управлением образования и несколькими школами закупки по организации летнего отдыха для детей-сирот. В результате предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 78 млн тенге.

В Туркестане волонтерами установлен факт необоснованного повышения тарифов при расчете теплоэнергии. Несмотря на то, что в многоэтажных жилых домах установлены приборы учета, начисление производилось в квадратных метрах, что приводило к увеличению стоимости отопления. В результате произведен перерасчет для более 2 тыс. жильцов 32 многоэтажных жилых домов на сумму порядка 13 млн тенге.

В Астане волонтёры проверили состояние 30 квартир, выданных по программе «Арендное жильё для работающей молодёжи». По результатам проверки подрядчики устранили многочисленные недостатки, такие как отсутствие радиаторов и электрических розеток, а также незавершённые строительно-монтажные работы и другие дефекты.