Волонтеры Каспия стали героями документального фильма «Тамшы»

Десятки волонтеров выходят на защиту Каспия в Международный год волонтеров, объявленный ООН по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Kazinform.

Документальный фильм «Тамшы» рассказывает истории волонтеров, которые без камер и аплодисментов каждый день защищают птиц, тюленей и все живое, зависящее от чистоты Каспийского моря.

кадр из видео

Их сила — в бескорыстии, а главная цель — сохранить Каспий для будущих поколений и напомнить миру, что его еще можно изменить.

Документальный фильм о волонтерах «ТАМШЫ» выйдет завтра, 27 мая, в 19:30 на телеканале Jibek Joly.