Волонтеры АНК приняли и отгрузили в зоны подтопления 980 тысяч тонн продуктов питания

В рамках акции Ассамблеи народа Казахстана «Жүректен жүрекке» по стране задействовано более 12 тысяч волонтеров. Волонтеры АНК приняли и отгрузили в регионы 980 тысяч тонн продуктов питания. Гуманитарная помощь доставлена 57 грузовиками. Об этом на брифинге в СЦК рассказала руководитель представительства РОО «Ассамблея жастары» в Атырауской области Дарига Смаилова, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе брифинга стало известно, что добровольцы фронт-офиса «Центр поддержки волонтеров» Акмолинской области помогли эвакуировать около 50 человек, оказавшихся в сложной ситуации во время ЧС в регионе.

– Оказана помощь 250 пострадавшим. Волонтеры собрали 2,5 тонны продовольственной гуманитарной помощи. В 5 районов, где произошли паводки, доставлена гуманитарная помощь. Волонтеры помогают обеспечивать 3-х разовым горячим питанием пострадавших, сотрудников ЧС и ДП, – сообщил руководитель фронт-офиса «Центра поддержки волонтеров» Акмолинской области Дидар Хамзин.

Руководитель фронт-офиса волонтеров Алматинской области Максат Кенешов добавил, что с первых дней при совместной работе волонтерского фронт-офиса Алматинской области «Күшіміз бірлікте», партии «Amanat», Центра социального согласия и развития, Духовного управления мусульман Казахстана, «Жастар рухы», активных граждан региона, предпринимателей и общественных объединений из 9 районов и 1 города области собрано более 230 тонн гуманитарной помощи, которая доставлена в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области и Уральск.

– От имени Алматинской области в город Уральск Западно-Казахстанской области на помощь выехали 15 волонтеров. Мы связываемся с представителями штабов по ЧС в зонах паводков и отправляем им необходимые предметы. За это время в 9 районах и в 1 городе области в течение 3 недель работали 500 волонтеров, – отметил Максат Кенешов на площадке СЦК.

По его словам, 17 апреля в Атыраускую область отправлена 61 тонна гуманитарной помощи. Кроме того, в пострадавшие регионы направлено 171 единица техники для спасательных работ, в фонды «Қазақстан халқына» и «Демеу Қазақстан» направлено 48 млн тенге финансовой помощи.



