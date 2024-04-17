Вольник Азамат Даулетбеков возглавил мировой рейтинг UWW

Один из лидеров команды Казахстана по вольной борьбе Азамат Даулетбеков возглавил обновленный мировой рейтинг Объединенного мира борьбы (UWW), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

После победы на чемпионате Азии в Бишкеке Азамат занял первое место в топ-листе весовой категории до 86 килограммов. В его активе 52 400 очков.

На втором месте находится американец Дэвид Тейлор - 45 000 очков. Третьим в рейтинге стоит Амин Майлз из Сан-Марино - 44 000.

Азамат Даулетбеков после победы в Бишкеке стал трехкратным чемпионом Азии. Ранее он принес команде олимпийскую лицензию.