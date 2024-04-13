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    22:10, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Азамат Даулетбеков вписал свое имя в историю азиатской борьбы

    борец вольного стиля Азамат Даулетбеков
    Фото: Фото из Instagram страницы Федерации борьбы РК

    Прославленный казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков на проходящем в Бишкеке чемпионате Азии стал трёхкратным победителем континентальных первенств, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Обладатель олимпийской лицензии стал единственным казахстанцем, кому покорилась вершина ЧА-2024. В решающем сражении наш соотечественник одолел сильного противника из Узбекистана Джавраила Шапиева (5:2). В полуфинальной стадии Азамат не оставил шансов оппоненту из Китая Пейлонгу Ли - 11:0.

    Для Даулетбекова триумф в столице Кыргызстана стал символичным, поскольку очередная награда азиатского первенства стала для него уже пятой в карьере. Он трижды становился чемпионом Азии (2022, 2023, 2024), также на его счету серебро (2017) и бронза (2018). 

    Серебряные медали на счету Асыла Айтакына (61 кг) и Ризабека Айтмухана (97 кг). С бронзовой медалью на родину вернётся Мейрамбек Картбай, который в малом финале вышел победителем схватки с китайцем Вей Ли - 7:2.

    13 и 14 апреля на ковре Бишкека сильнейших будут выявлять представительницы прекрасного пола, а 15 и 16 апреля в борьбу за медали вступят борцы греко-римского стиля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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