Азамат Даулетбеков вписал свое имя в историю азиатской борьбы

Прославленный казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков на проходящем в Бишкеке чемпионате Азии стал трёхкратным победителем континентальных первенств, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Обладатель олимпийской лицензии стал единственным казахстанцем, кому покорилась вершина ЧА-2024. В решающем сражении наш соотечественник одолел сильного противника из Узбекистана Джавраила Шапиева (5:2). В полуфинальной стадии Азамат не оставил шансов оппоненту из Китая Пейлонгу Ли - 11:0.

Для Даулетбекова триумф в столице Кыргызстана стал символичным, поскольку очередная награда азиатского первенства стала для него уже пятой в карьере. Он трижды становился чемпионом Азии (2022, 2023, 2024), также на его счету серебро (2017) и бронза (2018).

Серебряные медали на счету Асыла Айтакына (61 кг) и Ризабека Айтмухана (97 кг). С бронзовой медалью на родину вернётся Мейрамбек Картбай, который в малом финале вышел победителем схватки с китайцем Вей Ли - 7:2.

13 и 14 апреля на ковре Бишкека сильнейших будут выявлять представительницы прекрасного пола, а 15 и 16 апреля в борьбу за медали вступят борцы греко-римского стиля.