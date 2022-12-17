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Волна протестов зафиксирована в Европе

17 Декабря 2022, 07:24
Волна протестов зафиксирована в Европе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу жители сразу нескольких европейских городов вышли на акции протеста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

В Брюсселе более 15 тысяч человек устроили манифестацию против высоких цен на энергию и требовали от бельгийских властей увеличить зарплаты, чтобы скомпенсировать высокий уровень инфляции. Акция привела к серьезным перебоям в работе общественного транспорта.

В Италии представители двух крупнейших профсоюзов страны организовали 24-часовую забастовку. Их требования схожи: они выступают против плана бюджета на следующий год. По их мнению, правое правительство Джорджи Мелони совершенно не учитывает колоссальное падение покупательной способности итальянцев, которое вызвано инфляцией и растущими счетами за коммунальные услуги.

В Лондоне уже вторую на этой неделе двухдневную забастовку начали железнодорожники. Они до сих пор не могут договориться о повышении зарплаты, и обещают продолжать стачки.

А во Франции сотрудники железных дорог прямо угрожают остановить работу в Рождество и Новый год: в пятницу руководство предложило им новый план, ответ на который профсоюзы должны дать до понедельника.

Фото: Еuronews


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