Волна дождей с жарой накроет 13-15 июня казахстанцев

13-15 июня погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, это связано с прохождением фронтальных разделов, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке и в центре страны ожидается выпадение града.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются 13-15 июня на востоке и в центре, 14 июня на севере и юго-востоке страны.

Дневная температура будет повышаться: