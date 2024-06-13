21:30, 12 Июнь 2024 | GMT +6
Волна дождей с жарой накроет 13-15 июня казахстанцев
13-15 июня погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, это связано с прохождением фронтальных разделов, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке и в центре страны ожидается выпадение града.
Наиболее интенсивные дожди ожидаются 13-15 июня на востоке и в центре, 14 июня на севере и юго-востоке страны.
Дневная температура будет повышаться:
- на западе страны до отметки сильной жары +33+40°С,
- на севере и в центре страны от +20+28 до +25+30 °С,
- на юге страны от +27+35 до +30+40,
- на юго-востоке страны от +22+30°С до +25+35°С,
- на востоке страны прогнозируется небольшое понижение от +22+30°С до +20+28°С.