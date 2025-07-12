Volkswagen закрывает завод в Китае

Это совместное предприятие Volkswagen с китайским производителем SAIC. Завод открыли в 2008 году, а максимальная мощность выпуска достигала 360 тыс. автомобилей в год. В последнее время этот завод работал на пониженной мощности, выпуская модели Passat и Skoda Superb.

Официальной причиной закрытия завода называют логистические сложности. В силу того, что предприятие расположено в промышленной зоне недалеко от центра города, что делает его реконструкцию слишком затратной.

Теперь территорию завода вернут в собственность городской администрации, а производство перенесут на завод компании в соседнем Ичжэне. К слову, аналогичный шаг автоконцерн предпринял в 2022 году на своем производстве недалеко от Шанхая, но тогда завод не был закрыт полностью.

Таким образом, мировые автопроизводители в Китае продолжают испытывать трудности. Учитывая, что КНР является одним из важных рынков для Volkswagen, на долю которого приходится около 30% его поставок.

Представитель Volkswagen подтвердил (через агентство Reuters), что «Завод SVW в Нанкине прекратил производство» и закроет свои двери во второй половине года.

Представитель добавил, что «многие производственные площадки SAIC VOLKSWAGEN в настоящее время переоборудуются или уже были переоборудованы для производства электромобилей».

В первой половине 2025 года SAIC Volkswagen продала 523 тысяч автомобилей, что на 2,3% больше, чем в прошлом году. В настоящее время выпускаются новые электромобили, в том числе ID.4X Smart Edition, 2025 ID.3 Smart Edition и ID.3 GTX.

Позднее в этом году SAIC VW представит Audi E5 Sportback, первый электромобиль на базе новой усовершенствованной цифровой платформы, с запасом хода до 770 км (478 миль).

Несмотря на переход рынка на электромобили, бренд заявил, что продолжит продвигать «нефть и электричество» вместе. Он продолжит выпускать автомобили на газомоторном топливе, такие как Passat, Lavida, Tiguan и T-Roc.

Компания заявила, что 2026 год станет «годом выпуска продукции» для новых энергетических транспортных средств (NEV) и интеллектуальных транспортных средств. К 2030 году SAIC Volkswagen планирует выпустить более 20 новых автомобилей, включая электромобили повышенной проходимости (EV) и подключаемые гибриды (PHEV).

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