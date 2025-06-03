Какие китайские автомобили начнут собирать в Казахстане в этом году
В этом году в Казахстане планируется запуск завода по производству китайских автомобилей. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В этом году планируется запуск двух заводов. В частности, один — завод по производству автомобилей китайских брендов Changan, Chery и Haval. Он планируется уже к запуску в ближайшее время. Завод рассчитан на производственную мощность в более 100 тысяч автомобилей. Там будут производиться автомобили китайских брендов, где будет предусмотрена локализация компонентов. У каждого производителя взяты на себя обязательства, — сообщил вице-министр.
По его словам, в автопроме действуют встречные обязательства, утвержденные на законодательном уровне, согласно которым предусмотрена локализация технологических операций и процессов, в том числе производство запасных частей.
— В прошлом году у нас уже по некоторым элементам компонентной базы запустилось производство. В планах также стоит производство пластиковых деталей, сидений и мультимедиа, — отметил Олжас Сапарбеков.
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