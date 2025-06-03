Какие китайские автомобили начнут собирать в Казахстане в этом году

— В этом году планируется запуск двух заводов. В частности, один — завод по производству автомобилей китайских брендов Changan, Chery и Haval. Он планируется уже к запуску в ближайшее время. Завод рассчитан на производственную мощность в более 100 тысяч автомобилей. Там будут производиться автомобили китайских брендов, где будет предусмотрена локализация компонентов. У каждого производителя взяты на себя обязательства, — сообщил вице-министр.