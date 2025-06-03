РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:35, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие китайские автомобили начнут собирать в Казахстане в этом году

    В этом году в Казахстане планируется запуск завода по производству китайских автомобилей. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Сапарбеков
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — В этом году планируется запуск двух заводов. В частности, один — завод по производству автомобилей китайских брендов Changan, Chery и Haval. Он планируется уже к запуску в ближайшее время. Завод рассчитан на производственную мощность в более 100 тысяч автомобилей. Там будут производиться автомобили китайских брендов, где будет предусмотрена локализация компонентов. У каждого производителя взяты на себя обязательства, — сообщил вице-министр.

    По его словам, в автопроме действуют встречные обязательства, утвержденные на законодательном уровне, согласно которым предусмотрена локализация технологических операций и процессов, в том числе производство запасных частей.

    — В прошлом году у нас уже по некоторым элементам компонентной базы запустилось производство. В планах также стоит производство пластиковых деталей, сидений и мультимедиа, — отметил Олжас Сапарбеков.

    Ранее депутаты предложили легализовать платную тонировку передних боковых стекол авто в Казахстане.

    Теги:
    Китай КНР Министерство промышленности и строительства Авто
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают